„Feinstaub? Feuerwerke sind nicht das Problem“

Wie viele Raketen es genau sind, weiß ich gar nicht“, lacht Christian Czech. Der Pyrotechniker ist wie in den Vorjahren verantwortlich für das große Silvester-Feuerwerk in der Salzburger Altstadt. Zusammen mit seinen Mitarbeitern startete er am Dienstag mit den Aufbauarbeiten. Knapp 400 Abschussrohre positionierten sie auf einer Wiese unterhalb der Festung.