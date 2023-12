Weiterhin großer Ansturm auf die heimischen Hotels

„Aber auch Deutsche und Tschechen sind gerne bei uns zu Gast“, weiß Gerold Royda, Fachgruppenobmann Hotellerie in der Wirtschaftskammer. „Der Nächtigungstourismus in unserem Land ist breit aufgestellt – es gibt Wellness, Wandern, Wintersport, Kultur – aber auch Businesstourismus“, so Royda weiter. Das teils recht milde Wetter im November könnte auch noch viele Wandertouristen ins Land gelockt haben.