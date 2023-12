Volleyball-Beauty erfüllt sich ihren Playboy-Traum

„Hübscheste Frau der Welt"

Die Nachricht wurde umgehend von mehr als einer Million Fans begeistert geliked. Die Kommentare der User: „Sie ist die hübscheste Frau der Welt“. Andere meinten: „Einfach perfekt!“ Key Alves: „Danke an alle Beteiligten, ich bin so glücklich und aufgeregt, Teil des Playboy-Teams zu sein, ich werde unser Brasilien in der Welt sehr gut vertreten.“