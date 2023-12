Korb für den DFB! Austria-Kicker wechselt Nation

In Deutschland aufgewachsen

Asllani startete seine fußballerische Laufbahn in Berlin beim BFC Dynamo und wechselte 2016 in die Jugend von Union Berlin. 2018/19 erzielte er in 23 Spielen in der U17-Bundesliga ebenso viele Tore, eine Saison später waren es in der U19-Meisterschaft 15 Treffer in 16 Spielen.