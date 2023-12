Emerald Fennell: Oscar ist „unglaublicher Traum“

In dem Thriller geht es um die 30-jährige Cassie. Sie besucht Bars und Clubs, wo sie so tut, als wäre sie stockbetrunken, um sich von Männern mit nach Hause nehmen zu lassen, wo sie ihnen dann eine Lektion erteilt. Der Grund für ihre Rachemission ist eine ehemalige Freundin, die sexuell missbraucht wurde, was damals unter den Teppich gekehrt wurde.