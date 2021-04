BAFTA: Roadmovie „Nomadland“ gewinnt vier Preise

„Nomadland“ großer Oscar-Favorit

Mit dem Triumph bei den BAFTA-Awards hat „Nomadland“ seine Favoritenrolle bei den Oscars mit seinen sechs Nominierungen weiter gefestigt. Am Samstag hatte bereits die Directors Guild of America (DGA), in der die US-Regisseure zusammengeschlossen sind, den Film in der Hauptkategorie „bester Spielfilm“ ausgezeichnet. Die in Hollywood verliehenen DGA-Preise gelten als guter Indikator dafür, wer den Regie-Oscar gewinnen wird. Abgesehen vom vergangenen Jahr lagen sie bei der Kür des Siegers in den sechs vorangegangenen Jahren jedes Mal richtig. Die Oscarverleihung findet wegen der Corona-Pandemie dieses Mal erst am 25. April statt.