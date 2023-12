„Allein muss nicht immer einsam bedeuten“

Weihnachten ist nicht wie in der Werbung

Weihnachten sei „ein Fest, das so heil ist wie die Welt da draußen und nicht, wie es uns die Werbung verspricht“, so Keßelring. Dazu komme die Verunsicherung durch Kriege, Inflation und die Klimakrise. Doch man muss sich dem „Ungeheuer“ nicht ergeben. Auch bei der Telefonseelsorge findet man mit Anrufern meist Wege, „wie sie ihre Sehnsüchte im Kleinen erfüllen“ können: Etwa, indem man sich selbst etwas Gutes tut.