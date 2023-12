Auch zu Weihnachten krank ans Bett gefesselt

Zahlen steigen an

Der landesweite Trend findet auch in Oberösterreich Niederschlag. Nur in der Landeshauptstadt Wien waren mehr Menschen krank, auf Platz drei folgt knapp hinter Oberösterreich unser Nachbarbundesland Niederösterreich. In der vergangenen Kalenderwoche waren 60.750 Landsleute mit einer Krankheit ans Bett gefesselt. Die Woche davor war es noch ein Zehntel weniger.