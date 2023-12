Neue Gespräche über Feuerpause ergebnislos

Vor einer „Eliminierung der Hamas“ werde es keinen Waffenstillstand geben, sagte der Politiker am Dienstag. „Jeder, der glaubt, wir würden aufhören, hat keinen Bezug zur Realität.“ Ziel der Gespräche ist es, wieder eine Feuerpause mit weiteren Geisel-Freilassungen zu vereinbaren. Die Hamas soll abermals israelische Geiseln gegen palästinensische Gefangene in Israel austauschen. 129 Geiseln sollen noch festgehalten werden. „Dies sind sehr ernsthafte Gespräche und Verhandlungen, und wir hoffen, dass sie zu etwas führen“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, am Mittwoch.