Der Ski-Hulk war erneut eine Klasse für sich

Wiedersehen mit „Vorjahres-Übeltäter“

„Zwei Bestzeiten sind immer gut, aber ich bin nicht so naiv zu glauben, dass das ein gutes Omen für die Final-Heats ist. Wenn da einer dabei ist, der mich abschießt, war es das ganz schnell“ bremst der Käste-Pilot die Euphorie. Und Graf weiß, wovon er spricht: Auch im Vorjahr gewann er beide Qualis. Nachdem er dann das erste Rennen für sich entscheiden konnte, war er am zweiten Tag im Viertelfinale vom Deutschen Tim Hronek unsanft eingebremst worden.

Apropos Hronek: Der wartet am Donnerstag bereits im Achtelfinale auf den Vorarlberger. „Das interessiert mich alles nicht. Was war oder gegen wen ich fahren muss“, stellt Graf klar. „Ich möchte viermal herunterfahren und will viermal mein Bestes geben. Dann sieht man eh, was dabei herauskommt.“