So unfassbar süß war Schweinsteigers Heiratsantrag

Ex-Fußballstar Bastian Schweinsteiger hat nach eigenen Angaben damals für seinen Heiratsantrag an Ex-Tennisstar Ana Ivanović einen kleinen Park in London gemietet. „Da gibt es ja so kleine Parks, die sind ja eigentlich immer geschlossen“, sagte Schweinsteiger (39), der die heute 36-jährige Ivanović 2016 geheiratet hat, im Fußball-Podcast „Phrasenmäher“ der „Bild“-Zeitung. Einen dieser Parks habe er „heimlich gemietet für eine Stunde“.