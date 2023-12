Demi Lovato ist verlobt: „Eine Trillion Mal ja!“

Die beiden hatten sich bei der Arbeit an Lovatos Album „Holy Fvck“ kennengelernt. Im Podcast „Ladygang“ hatte Lovato im September diesen Jahres erzählt, dass sie sich beim ersten Treffen mit Lutes ganz unsicher gefühlt habe: „Ich habe meinen Freunden geschrieben ,Oh mein Gott, der heißeste Typ überhaupt ist hier gerade reingekommen. Ich bin so nervös! Ich weiß gar nichts mit mir anzufangen.‘“