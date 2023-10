H.P. Baxxter (59) und seine Sara (22) sind verlobt

Jetzt „erst einmal happy“

„Wir waren ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle of Skye. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten.“ Den Ring habe er bereits vor ihrer Reise nach Schottland in Hamburg gekauft und trug ihn die ganze Zeit in seiner Hosentasche. Der Sänger wollte nichts inszenieren und auf den richtigen Moment warten. Und den hat Baxxter wohl auch gefunden, er schwärmt: „Der Moment war perfekt.“