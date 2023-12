Nächster Kärntner Profi hängt Schuhe an den Nagel!

Dennoch reichte es 2019 zum slowakischen Pokalsieg mit Spartak Trnava, für das er fünf Champions-League-Quali-Spiele und drei Europa-League-Kurzeinsätze gemacht hat. Und auch zu zwei Bundesliga-Aufstiegen - mit LASK und Austria Klagenfurt. „Für all das bin ich sehr dankbar!“, so Miesenböck, der eine Szene in seiner Karriere nie vergessen wird: „Es war das erste Training von Peter Pacult bei Austria Klagenfurt. Und ich hab im internen Trainingsmatch einen Elfer gelupft - übers Tor. Dafür musste ich mir was anhören, Liegestütze machen und meine Kollegen haben mich dann alle gefragt, ob ich völlig irre bin, einen Lupfer bei Pacults Amtsantritt auszupacken!“