Alaba-Schwester: „Betet für meinen Bruder!“

Operation in Innsbruck

Alaba, Österreichs Teamkapitän, hatte sich am Wochenende beim Meisterschaftsspiel mit seinem Klub Real Madrid gegen Villarreal das Kreuzband gerissen. Er soll in Innsbruck operiert werden. Wie der Ehrenpräsident seines langjährigen Clubs Bayern München am Montagabend in „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ bei Servus TV erklärte, solle den Eingriff dort ein Arzt vornehmen, „zu dem wir großes Vertrauen haben“.