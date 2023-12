Wer kann bei Real in Alabas Fußstapfen treten?

Die Verletzungsseuche wütet in dieser Saison in Madrid. Besonders betroffen ist die Defensivabteilung. Nachdem bereits Torhüter Thibaut Courtois und Innenverteidiger Eder Militao mit Kreuzbandriss ausfallen, gesellt sich jetzt auch David Alaba dazu. Deshalb wollen und müssen die „Königlichen“ im Jänner auf dem Transfermarkt tätig werden. Die spanische „AS“ berichtet schon von einer Liste, die derzeit in Madrid diskutiert werde. Das Profil für den Ersatz soll dabei klar definiert sein: gut, jung und bezahlbar - ein Leihgeschäft ist im Bereich des Möglichen.