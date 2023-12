„Dass ich noch lebe, ist für manche ein Wunder“

Welches Wunder haben die drei schon selbst erlebt? „Ich freue mich immer, dass ich noch lebe. Es gibt Leute, die sagen: ,Das ist echt ein Wunder.‘ Ich freue mich vor allem - und da bin ich respektvoll, dankbar und demütig - dass alles in meinem Leben sich dann doch gut zusammengefügt hat. Das hat nicht immer so ausgeschaut, als hätte ich dieses Glück, und das habe ich“, erzählt Ö3-Wecker-Mann Kratky. „,Wunder‘, das ist immer so im Bereich der Fabeln, Märchen und Religion. Dinge, die man mathematisch nachrechnen kann, sind mir lieber. Man kann jedes Jahr nachrechnen, wie unfassbar viele Euros die Menschen in Österreich spenden für Familien in Not. Das ist mein Wunder, ein anderes habe ich nicht“, sagt Knoll.