Erneut Unfall in Wien: Mann in Schockraum gebracht

Nicht einmal einen Tag nach dem dramatischen Unfall auf der S2 in Wien - zwei Personen kamen dabei ums Leben, das dritte Opfer schwebt in Lebensgefahr - ist es bereits zu einem zweiten schweren Unfall in der Bundeshauptstadt gekommen. Auch dieses Mal befand sich ein junger Lenker am Steuer. Er wurde nach dem Crash sofort in den Schockraum gebracht.