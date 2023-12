Bursche (17) stirbt bei Crash in brennendem Auto

Schrecklicher Unfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Wien: Ein 18-jähriger Lenker verlor auf der S2 in Wien die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen prallte gegen eine Betonleitwand. Für seinen 17-jährigen Mitfahrer kam jede Hilfe zu spät. Der 18-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Ein weiterer Insasse (16) wurde ebenfalls schwer verletzt.