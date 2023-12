15-jähriges Mädchen in Auto vergewaltigt

Wie nun bekannt wurde, ermittelte das Landeskriminalamt Kärnten seit mehreren Monaten gegen einen 23-jährigen Salzburger. Eine 15-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau hatte ihn am 10. Oktober angezeigt. Die Vorwürfe: Der Mann soll das Mädchen im Jänner 2023 in einem Auto zu sexuellen Handlungen und zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben.