Snowboarder (42) stürzt über Felswand in die Tiefe

Zu einem dramatischen Zwischenfall kam es am Samstagmittag am Arlberg. Im Gemeindegebiet von Zürs verließ ein deutscher Snowboarder die gesicherte Piste. Trotz Warntafeln übersah der Mann eine Felswand und stürzte in die Tiefe. Doch wie durch ein Wunder überlebte der 42-Jährige den Absturz.