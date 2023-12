„Müssten schon bei drei Prozent Leute entlassen“

Es ist der dritte Adventsamstag und die Salzburger Getreidegasse ist voller Menschen. Für die Angestellten im Handel ist diese Zeit des Jahres besonders kräftezehrend. Die Gewerkschaft GPA versucht in der bereits sechsten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern, mehr Gehalt zu erwirken. Am Freitag scheiterten die Verhandlungen allerdings. Jetzt spitzt sich die Lage zu: Für Mittwoch und Donnerstag sind weitere Warnstreiks angekündigt. Das trifft das Weihnachtsgeschäft in Salzburg hart.