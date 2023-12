Sechster Anlauf für Handels-KV begonnen

In der fünften KV-Runde bot die Wirtschaftskammer ein Plus von acht Prozent, die Gewerkschaft GPA forderte 9,4 Prozent. Der zweite Wert liegt in der Nähe der rollierenden Inflation von Oktober 2022 bis September 2023, die 9,2 Prozent betrug. Beim Handels-KV geht es um die Gehälter von 430.000 Angestellten und Lehrlingen. Damit handelt es sich um den größten Branchen-KV in Österreich.