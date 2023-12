Öffi-Ausbau über der Donau stockt

Doch alleine in der Donaustadt und in Floridsdorf leben insgesamt mehr als 380.000 Menschen. Die Einwohnerzahl nimmt hier derzeit auch am stärksten zu. Ein Ausbau des Öffi-Netzes wäre hier also besonders wichtig. Stattdessen gibt es auf den chronisch überfüllten Bim-Linien 25 und 26 Langsamfahrstrecken, die erst in den Jahren 2025 oder 2026 saniert werden sollen.