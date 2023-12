Auch Lebensmittel-Großhandel wird jetzt bestreikt

„Empfehlung“ für Gehaltserhöhung steht im Raum

Sollte es in den nächsten Tagen zu keiner Einigung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern kommen, will die Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer eine Empfehlung für „eine nachhaltige Gehaltserhöhung“ an die Unternehmen abgeben. Die gewerkschaftliche Chefverhandlerin Helga Fichtinger kritisierte, eine solche habe „keinerlei rechtliche Verbindlichkeit und würde einem bewährten System der sozialpartnerschaftlichen Gehaltsfindung mutwillig großen Schaden zufügen“.