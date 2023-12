Tödliche Messerattacke: Mann (45) bleibt in U-Haft

Ein 45-Jähriger muss nach einer Messerattacke, bei der Ende Oktober im Tiroler Fieberbrunn ein 54-Jähriger zu Tode gekommen war, weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Dies wurde am Freitag am Landesgericht Innsbruck entschieden. Über das Motiv wird weiterhin gerätselt.