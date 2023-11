Tiroler Morde: Ein Verdächtiger sitzt in U-Haft

Bei der ersten Bluttat am Montagabend in Fieberbrunn war wie berichtet ein 54-jähriger Österreicher mit mehreren Messerstichen in den Hals getötet worden. Unter Tatverdacht steht ein 45-jähriger Bekannter des Opfers. Der mutmaßliche Mord passierte in seiner Wohnung, er befand sich vor Ort. Weil der Einheimische unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stand, konnte er erst am Dienstag befragt werden. Er schwieg allerdings. Das Landeskriminalamt hat den Fall „Fieberbrunn“ mittlerweile an die Staatsanwaltschaft übergeben.