Venezuela lehnt Zuständigkeit des UN-Gerichtshofs ab

Die derzeitigen Grenzen wurden in einem Schiedsspruch eines Tribunals von 1899 festgelegt, den die USA und Großbritannien veranlasst hatten. Der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen befasst sich auf Antrag Guyanas mit dem Grenzstreit. Präsident Ali betonte am Donnerstag erneut: „Wir haben sehr deutlich gemacht, dass Guyana nicht der Aggressor ist. Guyana strebt keinen Krieg an.“ Venezuela ließ am Donnerstag erneut in der Erklärung festhalten, dass es eine IGH-Zuständigkeit weiter ablehnt.