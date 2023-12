Mit diesem Projekt holten Schüler Klimaschutzpreis

„Fit4Future“ – mit diesem in Kärnten einzigartigen Schulprojekt konnte die Mittelschule Landskron die Fachjury des Villacher Klimaschutzpreises für Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit überzeugen. Ganz nach den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN-Agenda 2030 zum Schutz des Planeten erarbeiten die Schüler in Kleingruppen einmal wöchentlich über dreieinhalb Unterrichtsstunden (fix verankert im Stundenplan!) eigenständige Projekte – die dann in der Schule, in der Nachbarschaft oder in der Gemeinde umgesetzt werden.