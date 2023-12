Mutter für Notfälle: „Der Anruf kann immer kommen“

„Eigentlich bin ich ja keine Ersatzmama, sondern nur die Manu“, sagt sie mit einem Lächeln, aber entschlossen. In der Hingabe und in der Aufopferung für die Kleinsten, die auf Zeit bei ihr leben, ändert das rein gar nichts. Die junge Frau, die Nachnamen und private Details aus Sicherheitsgründen nicht nennen möchte, hat gerade ein zweijähriges Kind in Obhut - zusätzlich zu ihren drei eigenen.