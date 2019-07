Eine Mama auf Abruf hilft Kleinsten aus der Krise

Claudia Winkler ist Mutter, Stiefmutter, vierfache Oma und momentan die einzige Krisenpflegemutter in der Stadt Salzburg. Vor neun Jahren entschied sich das Ehepaar Winkler dazu, Kindern aus Krisensituationen einen Platz in ihrer Familie zu bieten. Vor acht Jahren kam das erste Kind, inzwischen lebt das 26. bei dem Paar. „Nicole“ ist sieben Wochen alt und eine Anonymgeburt – über die Mutter weiß das Paar nichts. „Sie hatte Gelbsucht und am Anfang nur abgenommen. Wie päppeln sie gerade auf“, berichtet Frau Winkler. Bei einigen Kindern merkt sie, dass sie vernachlässigt wurden. Schlimmer seien kranke Kinder oder Babys, die bereits nach der Geburt einen Entzug machen müssen – auch das hat sie miterlebt und ist den Kleinen im Krankenhaus beigestanden.