Trotz EU-Milliarden: Orban bleibt bei Ukraine-Veto

Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen am Donnerstag und Freitag zu ihrem letzten regulären Gipfel in diesem Jahr zusammen. Dabei soll es um Geld und die Erweiterung des Bündnisses durch die Ukraine und die Westbalkan-Staaten gehen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat trotz am Vortag zugesagter EU-Milliarden erneut sein Nein zu Ukraine-Gesprächen wiederholt (siehe Video oben).