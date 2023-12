Attersee-Gemeinde steht das Wasser bis zum Hals

Gemeinde kaufte viele Grundstücke

„Es ist unser wichtigster Betrieb, und den Zugang zum See sehe ich überhaupt nicht in Gefahr“, meint Bürgermeister Baumann. „Außerdem haben wir in den letzten Jahren 9000 Quadratmeter Seegrund gekauft und uns leider dadurch auch in die schwierige Lage gebracht.“ Mitschuld sei die Spitzenpolitik, die die schwierige Situation der Kommunen nicht erkennt: „Das reißt auch andere Gemeinden in den Abgrund.“