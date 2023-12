Wieder in Zelle: Hinweis führte zu Lego-Betrüger

Polizistin schlug Alarm

Nach mehreren Wochen hatte das Versteckspiel nun allerdings ein Ende: Eine Polizeibeamtin aus dem Bezirk Klagenfurt Land hatte einen Hinweis erhalten, und umgehend ihre Kollegen in der Landeshauptstadt alarmiert. Die dem 26-Jährigen wenig später in einer Wohnung in Klagenfurt die Handschellen anlegten. Und so ging es für den Lego-Betrüger wieder zurück in die Zelle.