Rollstühle für Haustiere machen das Rennen

Stundenlange Handarbeit

So gut wie alle Produkte fertigt Mader-Ullrich per Hand an. Das erfordert viel Zeit, erzählt sie. „Grob geschätzt benötige ich ca. 20 bis 30 Stunden für ein Hilfsmittel. Auch die Nachversorgung darf man nicht unterschätzen. Manchmal kommt es zu Druckstellen, die geändert werden müssen und auch diese sind zeitaufwändig.“