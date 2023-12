Spenden ermöglichen„Allein zu Haus“-Star Operation

Im Oktober wurde bei Ken Hudson Campbell, der auch in Filmen wie „Täglich grüßt das Murmeltier“ oder „Armageddon“ in kleineren Rollen zu sehen war, ein bösartiger Tumor im Mund entdeckt. Nur eine Operation konnte ihn retten. Doch wegen der Schauspielerstreiks in Hollywood hatte der 61-jährige Schauspieler keine Krankenversicherung mehr und schon lange nichts mehr verdient.