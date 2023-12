USA wollen Abhängigkeit von Russen-Uran beenden

Atomkraft in der EU ohne Russland derzeit nicht denkbar

Vor dem Hintergrund der Kernkraft-Renaissance in der EU im Zug des Ausstiegs aus fossilen Energieträgern, sehen sich die Mitgliedsstaaten nun ebenfalls immer stärker mit der Frage konfrontiert, welche Alternativen es zu russischen Uran-Lieferungen geben könnte. Darüber beraten seit Monaten die Vertreter der Pro-Atom-Allianz. Ziel sei der Aufbau einer unabhängigen, europäischen Wertschöpfungskette, heißt es von französischer Seite. Das französische Unternehmen Orano will in Tricastin künftig verstärkt angereichertes Uran produzieren, um weniger aus Russland importieren zu müssen. An eine Ausweitung der Sanktionen auf den Uran-Import ist derzeit überhaupt nicht zu denken.