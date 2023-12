Salzburg gegen Benfica wohl ohne Kapitän Ulmer

Fußball-Meister Red Bull Salzburg bangt vor dem entscheidenden Champions-League-Gruppenspiel um den Umstieg in die Europa League am Dienstag (21 Uhr) gegen Benfica Lissabon um den Einsatz von Kapitän Andreas Ulmer. Der Routinier meldete sich am Montag krank, sein Sessel neben Trainer Gerhard Struber blieb bei der Abschluss-Pressekonferenz leer.