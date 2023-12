Kurzer Prozess nach Unfall mit zwei Toten erwartet

Der 36-Jährige - um ihn trauern Freundin und Kind - ist sofort tot, im Wagen des Fahrneulings stirbt Franziska G. (16) aus Altenberg am Beifahrersitz - der Unfall war in Sichtweite ihres Elternhauses passiert. Am Rücksitz überlebt Sophie G. (16) aus Altenberg schwer verletzt. Der 17-jährige Unfalllenker überlebt ebenfalls schwer verletzt.