Bryan Adams schwärmt noch immer von Diana

Schrieb Lied für „Diana“

Der kanadische Musiker hatte einst ein Lied mit dem Titel „Diana“ aufgenommen. Im Text hieß es zum Beispiel: „The day that he married you, I nearly lost my mind“ („An dem Tag, an dem er dich geheiratet hat, habe ich fast den Verstand verloren“). Dann sang er weiter: „Diana, was machst du nur mit einem Typen wie dem?“