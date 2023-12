Schule kostet den Eltern schon 740 Euro pro Kind

Ob Füllfeder, Spezialhefte, Malutensilien, Turnschuhe oder eine neue Schultasche: Zwischen Schulbeginn und Herbstferien mussten die Eltern in Oberösterreich für die Bildung ihrer Kinder durchschnittlich Kosten in der Höhe von rund 740 Euro pro Kind in Kauf nehmen. Sieben von zehn Befragten – 2250 Eltern nahmen teil – empfinden die Schulkosten als eine finanzielle Belastung. Dennoch ist eines klar: Die Bildung der Kinder steht für die Eltern an erster Stelle.