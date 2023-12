Lustenaus Weihnachtswunder erfüllte sich nicht

Erstes Tor vor der Pause, die erste Führung seit der zweiten Runde. Am Ende reichte es aber auch zum Abschluss einer völlig verkorksten Herbstsaison nicht einmal für einen Punkt der Lustenauer. Geschweige denn für einen vollen Erfolg. Die Austria verabschiedete sich also sieglos in die Winterpause und kann nur hoffen, dass die WSG Tirol im heutigen Spiel gegen BW Linz nicht noch weiter davonzieht. Auch im ImmoAgentur-Stadion in Bregenz gelang zur Premiere nichts Zählbares, Lustenau hat damit alle neun Heimspiele des Herbstdurchganges verloren.