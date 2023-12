„Will mehr berufsbegleitende Angebote schaffen“

Salzburg Krone:Herr Engel, wie sind Sie an die FH Puch-Urstein gekommen?

Dominik Engel: Ich bin in Tirol aufgewachsen, meine Mutter ist aus Zell am See. Ich habe hier Informatik studiert, war an der Universität Norwich (England) und der Universität Bremen. Seit 2004 bin ich in Salzburg, seit 2006 an der Fachhochschule.