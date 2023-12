„Ich treffe in Graz auf sehr viele gute Bekannte“

Back home in Graz! Zum ersten Mal nach seinem Abgang von Sturm schlägt Sandro Ingolitsch morgen wieder in der steirischen Landeshauptstadt auf. Dort wo er drei Jahre unter Vertrag stand, dort wo er auch eine der bittersten Stunden seiner Karriere erlebte: Ein Kreuzbandriss warf den Salzburger letztlich so aus der Bahn, dass er im Sommer 2023 keinen Vertrag mehr bekam und Wochen später beim SCR Altach anheuerte.