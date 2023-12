15,6 Millionen Euro für die Klienten erstritten

Waren es zu Anfang noch kleine Betrügereien, so geben heute die harten Betrugsfälle den Ton an. Pyramidenspiele, windige Finanzierungsangebote und intransparente Preisangaben bilden das tägliche Brot in der Beratung. Vieles hat sich natürlich ins Internet verlagert, andere Problemfelder haben sich indes kaum verändert.