Prominenter VP-Abgeordneter zieht aus Landtag aus

Die Landes-ÖVP befasst sich mit den dadurch nötig werdenden Personalentscheidungen am Montag im Parteivorstand. Im Zuge des Budgetlandtags wurde aber schon - fundiert - gemunkelt, wer nachrücken wird. Der Listennächste in Csars Landtagswahlkreis Hausruckviertel heißt zwar auch Peter (Oberlehner), sitzt aber schon im Landtag. So fällt das Mandat formal (und wohl auch tatsächlich) an die auf der Liste nach Oberlehner gereihte Welser Stadtparteiobfrau Alexandra Platzer (37).