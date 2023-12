LIVE ab 17 Uhr: Austria Lustenau empfängt den LASK

Angesichts von nur einem Treffer in den jüngsten vier Pflichtspielen hoffte Sageder auch auf mehr Offensivkraft. „Wir müssen im letzten Drittel wieder mehr Präzision und Durchschlagskraft an den Tag legen.“ Lustenau könnte da genau der richtige Gegner sein. In den jüngsten drei Partien kassierten die Vorarlberger acht Treffer, auch die Trennung von Trainer Markus Mader lieferte in den letzten beiden Partien keine neuen Impulse. Nicht zuletzt das 0:3 im Ländle-Derby in Altach hinterließ ratlose Lustenauer. „Wir sind einfach nicht bundesligatauglich“, schimpfte etwa Goalie Domenik Schierl.