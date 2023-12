ÖBB-Züge fahren trotz Streiks übers Deutsche Eck

Der Ausstand bei der Deutschen Bahn (DB) soll am Donnerstagabend um 22 Uhr beginnen und am Freitagabend um 22 Uhr enden (siehe Video oben). In Österreich ist die Arbeitsniederlegung spürbar, aber nicht so sehr wie bei den vergangenen Bahnstreiks in Deutschland. Dadurch, dass nur die Lokführerinnen und Lokführer streiken, nicht aber die Infrastruktur betroffen ist, können Züge weiterhin über das Deutsche Eck fahren. Auch der Nahverkehr im Grenzgebiet bei Salzburg und Tirol muss nicht eingestellt werden. Beim Fernverkehr werden die österreichischen Lokführerinnen und Lokführer allerdings in Salzburg beziehungsweise Passau von deutschen Kolleginnen und Kollegen abgelöst. Daher stoppen diese Züge dort.