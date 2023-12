„Max spielt schon wieder mit all seinen Rennautos“

Für die Formel 1 hat die Winterpause gerade begonnen. Die Fans haben einen überragenden Max Verstappen erlebt, der heuer nicht nur mit seinen 19 Siegen in 22 Rennen einen Rekord gebrochen hat. Lässt er jetzt einmal diese einmalige Saison in Ruhe Revue passieren?

Nie im Leben! Max ist ein Rennfahrer, der immer 120 Prozent gibt. So wie es früher Senna oder Schumacher waren oder auch jetzt noch Hamilton ist. Ich bin davon überzeugt, dass Max jetzt schon wieder im Simulator sitzt und mit all seinen Rennautos spielt.