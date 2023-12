„Sind tief im Mittelstand angekommen“

Wer sich im Ländle ein Haus bauen will, hat’s schwer, wenn er keinen Grund geerbt hat, was selbst in den besten Vorarlberger Familien hin und wieder vorkommen soll. Ebenso unerschwinglich sind mittlerweile Eigentumswohnungen. Um das Wohnen wieder leistbarer zu machen, hat die Landesregierung ein Paket geschnürt, das sie den Bürgern und Bürgerinnen noch rechtzeitig unter den Christbaum legen will. Am Dienstag wurden von Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Marco Tittler, beide ÖVP, die Eckpunkte präsentiert.